Суббренд BYD – Yangwang – був офіційно запущений у Китаї разом зі своєю першою моделлю BYD Yangwang U8.

Під час презентації Ван Чуаньфу, голова правління BYD, особисто привіз автомобіль до місця події. Окрім нового позашляховика, бренд Yangwang також запустив технологію водіння, відому як Yisifang, яка вперше буде використана в Yangwang U8.

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Технологія Yisifang — це чотири незалежні двигуни, які вбудовані в колеса, вони працюють незалежно від повороту керма. Це дозволяє автомобілю повертати на 360 градусів майже на місці.

Технологія чотириколісного незалежного двигуна Yisifang може контролювати рух транспортного засобу за допомогою регулювання крутного моменту коліс у режимі реального часу, щоб допомогти водієві у разі поломки керма або вибуху шини.

Технологія на 100% розроблена BYD і підходить для чисто електричних і гібридних платформ, включаючи позашляховики, суперкари та інші моделі. Система повного приводу з електронним керуванням реагує в 100 разів швидше, ніж традиційна система повного приводу. Ван Чуаньфу також заявив, що технологія Yisifang буде стандартним обладнанням на всіх моделях бренду Yangwang.

Yangwang U8 також оснащений водонепроникним двигуном IP68 і технологією ущільнення кузова, яка дозволяє позашляховику плавати на воді.

Розроблений Вольфгангом Йозефом Айгером, новий автомобіль використовує мову дизайну «Ворота часу та простору», яка поєднує футуристичні елементи з хардкорним стилем.

L-подібна фара є унікальною, і її легко впізнати, коли вона світиться. У той час як інтер’єр решітки оформлений у матричній формі, центр решітки інкрустований логотипом бренду.

Довжина новинки становить 5300 мм, а колісна база — 3050 мм. Він також оснащений прихованими дверними ручками, аеродинамічними малюнками на колісних арках і D-подібних стійках. Новий автомобіль буде пропонуватися з R20-дюймовими дисками з розміром шин 275/60 R20.

Автовиробник не показав салон автомобіля, однак попередні шпигунські знімки показують, що позашляховик буде оснащений повноцінною РК-панеллю приладів і вбудованим центральним сенсорним екраном. Також є трихспицеве багатофункціональне кермо, а кнопки в позашляховику позначені китайською мовою.

Що стосується потужності, нова технологічна платформа Yisifang забезпечить чотири колеса та чотири двигуни. Максимальна потужність окремого двигуна становить 220-240 кВт, а максимальний крутний момент 320-420 Нм. Крім того, новий автомобіль також буде оснащений літієвими батареями. На Yangwang U8 доступні різні режими водіння, включаючи лід і сніг, фіксоване коло, схил пустелі, спущене колесо для продовження руху (120 км/год), розворот на місці та режим «плавання на воді».

Позашляховик також підтримує «режим краба», щоб забезпечити кращу маневреність транспортного засобу під час руху бездоріжжям та може контролювати поверхню водіння під час проходження вбрід у глибокій воді. Розгін 0-100 км/год становить 3 секунди.

Ціна новинки становитиме $110 280 – $ 206 763.