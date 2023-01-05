Суббренд BYD – Yangwang – был официально запущен в Китае вместе со своей первой моделью BYD Yangwang U8.

Во время презентации Ван Чуаньфу, председатель правления BYD лично привез автомобиль к месту происшествия. Помимо нового внедорожника бренд Yangwang также запустил технологию вождения, известную как Yisifang, которая впервые будет использована в Yangwang U8.

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Технология Yisifang – это четыре независимых двигателя, которые встроены в колеса, они работают независимо от поворота руля. Это позволяет автомобилю возвращать на 360 градусов почти на месте.

Технология четырех независимых двигателей Yisifang может контролировать движение транспортного средства с помощью регулировки крутящего момента колес в режиме реального времени, чтобы помочь водителю в случае поломки руля или взрыва шины.

Технология на 100% разработана BYD и подходит для чисто электрических и гибридных платформ, включая внедорожники, суперкары и другие модели. Система полного привода с электронным управлением реагирует в 100 раз быстрее традиционной системы полного привода. Ван Чуаньфу также заявил, что технология Yisifang будет являться стандартным оборудованием на всех моделях бренда Yangwang.

Yangwang U8 также оснащен водонепроницаемым двигателем IP68 и технологией уплотнения кузова, позволяющей внедорожнику плавать на воде.

Разработанный Вольфгангом Йозефом Айгером новый автомобиль использует язык дизайна «Ворота времени и пространства», который сочетает футуристические элементы с хардкорным стилем.

L-образная фара уникальна, и ее легко узнать, когда она светится. В то время как интерьер решетки оформлен в матричной форме, центр решетки инкрустирован логотипом бренда.

Длина новинки составляет 5300 мм, а колесная база – 3050 мм. Он также оснащен скрытыми дверными ручками, аэродинамическими рисунками на колесных арках и D-образных стойках. Новый автомобиль будет предлагаться с R20-дюймовыми дисками с размером шин 275/60 R20.

Автопроизводитель не показал салон автомобиля, однако предварительные шпионские снимки показывают, что внедорожник будет оснащен полноценной ЖК-панелью приборов и встроенным центральным сенсорным экраном. Также есть трехспицевой многофункциональный руль, а кнопки во внедорожнике обозначены на китайском языке.

Что касается мощности, новая технологическая платформа Yisifang обеспечит четыре колеса и четыре двигателя. Максимальная мощность отдельного двигателя составляет 220–240 кВт, а максимальный крутящий момент 320–420 Нм. Кроме того, новый автомобиль также будет оснащен литиевыми батареями и несущим кузовом. На Yangwang U8 доступны разные режимы вождения, включая лед и снег, фиксированный круг, склон пустыни, спущенное колесо для продолжения движения (120 км/ч), разворот на месте и режим «плавания на воде».

Внедорожник также поддерживает режим краба, чтобы обеспечить лучшую маневренность транспортного средства во время движения по бездорожью и может контролировать поверхность вождения во время прохождения вброд в глубокой воде. Разгон 0-100 км/ч составляет 3 секунды.

Цена новинки будет составлять $110 280 – $206 763.