Віце-президент BYD підтверджує створення європейського заводу електромобілів.

BYD готова побудувати свій перший завод у Європі. Це підтвердив Лі Ке, виконавчий віцепрезидент BYD в інтерв’ю Bloomberg.

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Топменеджер заявив, що BYD планує побудувати перший завод з виробництва електромобілів у Європі. Рішення було прийнято після оприлюднення плану продавати автомобілі у всій Європі, включаючи Німеччину, Швецію, Данію, Бельгію, Люксембург, Францію та Великобританію.

BYD зробить свої електромобілі доступними у Франції та Великій Британії до кінця 2022 року. Лі Ке каже, що BYD купує власні кораблі для експорту автомобілів до Європи з Китаю. Однією з причин цього рішення було те, що більшість транспортних компаній не могли задовольнити BYD своїми послугами.

Наступного року BYD планує запустити два нових бренди класу люкс. Один із них включатиме розкішні позашляховики та спортивні автомобілі. Другий буде модним та стильним. Він орієнтований на молодь і тих, хто ставиться до автомобіля як до захоплення.

У вересні BYD оголосив, що випустить три автомобілі в Європі, щоб протистояти своїм західним конкурентам. Ці моделі включають два позашляховики, BYD Atto 3 & Tang, і спортивний седан Han. BYD вийшов на ринки багатьох країн, включаючи Норвегію, Нідерланди, Швецію, Німеччину, Францію, Австралію, Ізраїль, Японію, Таїланд, Малайзію, Індію, Бразилію, Мексику тощо.

З іншого боку, BYD запустив BYD Atto 3 у багатьох країнах, включаючи Австралію, Японію, Нову Зеландію, Колумбію, Індію, Непал, Монголію, Уругвай, Коста-Ріку та Домініканську Республіку.

Раніше у вересні BYD оголосила про будівництво свого першого закордонного заводу з виробництва легкових автомобілів у східній провінції Районг, Таїланд. Він має річну виробничу потужність у 150 000 автомобілів і буде офіційно запущено у 2024 році. Проєкт здійснюються в партнерстві з тайським промисловим розробником WHA Group. Голова правління BYD Auto повідомив також що BYD також має плану з запуску виробництва в Бразилії.