Першим представником нового бренду на початку 2023 року стане великий позашляховик.

Китайський виробник електромобілів BYD оголосив про запуск нового преміального бренду в першому кварталі 2023 року. Бренд буде називатися «仰望» (Yangwang), а його першою моделлю буде позашляховик. У перекладі на англійську Yangwang означає «подивитися вгору».

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У лютому 2021 року BYD зробила перший крок до запуску нового автомобільного бренду, змінивши організаційну структуру компанії.

«Згідно з кількома поточними планами виробництва, очікується, що ціновий діапазон бренду високого класу становитиме від 800 000 юанів до 1,5 мільйона юанів ($110 280 – $206 763)», — повідомили в BYD. Бізнес китайського виробника легкових автомобілів складається з Dynasty Series, Ocean Series, Denza та цього висококласного бренду. За винятком Denza, спільного підприємства BYD і Mercedes-Benz, інші суббренди повністю належать BYD.

Компанія була зареєстрована як Shenzhen Yangwang Automobile Sales Co. Ltd. 7 листопада і повністю належить BYD.