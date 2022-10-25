Автомобіль з мінімальним цінником 80 000 доларів зареєстрований у Львівській області.

Китайський електричний кросовер преміум-класу Hongqi E-HS9 дебютував у жовтні 2020 року. За зовнішність флагмана бренду Hongqi відповідав екс-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор, якого FAW Group переманила у 2018 році. Один із таких автомобілів був помічений в Україні. Судячи з номерних знаків, зареєстрований він у Львівській області.

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Hongqi E-HS9 – повнорозмірний кросовер із шестимісним салоном із двома окремими сидіннями в кожному ряду. За доплату автомобіль доступний з чотиримісним компонуванням. При колісній базі 3110 мм він досягає 5209 мм у довжину, 2010 мм у ширину та 1731 мм у висоту, що ставить його в один ряд з BMW X7 та Mercedes-Benz GLS. Стандартні колісні диски – 22 дюйми.

Базова версія E-HS9 укомплектована двомоторною силовою установкою (по одному на осі) сукупною віддачею 436 к.с. та 700 Нм крутного моменту. Обидва агрегати по 216 к.с. та 350 Нм. У топовій версії на задній осі встановлено мотор, який генерує 333 к.с. та 450 Нм. Пікова віддача силової установки – 551 к.с. та 800 Нм. Це дозволяє електрокросовери прискорюватися до 100 км/год за 4,8 секунди.

Тяговий акумулятор доступний ємністю 85, 99 або 120 кВт•год на вибір. Запас ходу заявлено на рівні 460, 510 та 650 км відповідно. З конвеєра кросовер укомплектований адаптивними амортизаторами та адаптивним круїз-контролем із шосейним «автопілотом». Наявність рук водія на рульовому колесі контролює вбудований у обід ємнісний датчик.

У Китаї продажі Hongqi E-HS9 стартували наприкінці 2020 року. На той момент електрокросовер коштував від 80 000 до 110 000 доларів.

У Європі його можна придбати у Норвегії та Швеції. У Норвегії продажі Hongqi E-HS9 стартували на початку 2022 року. Можливо, саме із цієї країни він і прибув до України. У Швеції електричний флагман китайської марки з’явився трохи більше місяця тому, але фізичні продажі ще не розпочаті.