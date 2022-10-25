Автомобиль с минимальным ценником 80 000 долларов зарегистрирован во Львовской области.

Китайский электрический кроссовер премиум-класса Hongqi E-HS9 дебютировал в октябре 2020 года. За облик флагмана бренда Hongqi отвечал экс-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор, которого FAW Group переманила в 2018 году. Один из таких автомобилей был замечен в Украине. Судя по номерным знакам, зарегистрирован он во Львовской области.

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Hongqi E-HS9 – полноразмерный кроссовер с шестиместным салоном с двумя отдельными сиденьями в каждом ряду. За доплату автомобиль доступен с четырехместной компоновкой. При колесной базе 3110 мм он достигает 5209 мм в длину, 2010 в ширину и 1731 мм в высоту, что ставит его в один ряд с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Стандартные колесные диски – 22 дюйма.

Базовая версия E-HS9 укомплектована двухмоторной силовой установкой (по одному на оси) совокупной отдачей 436 л. и 700 Нм крутящего момента. Оба агрегата по 216 л.с. и 350 Нм. В топовой версии на задней оси установлен мотор, генерирующий 333 л.с. и 450 Нм. Пиковая отдача силовой установки – 551 л.с. и 800 Нм. Это позволяет электрокросоверам ускоряться до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Тяговый аккумулятор доступен емкостью 85, 99 или 120 кВт•ч по выбору. Запас хода заявлен на уровне 460, 510 и 650 км соответственно. С конвейера кроссовер укомплектован адаптивными амортизаторами и адаптивным круиз-контролем с шоссейным автопилотом. Наличие водительских рук на рулевом колесе контролирует встроенный в обед емкостный датчик.

В Китае продажи Hongqi E-HS9 стартовали в конце 2020 года. На тот момент электрокроссовер стоил от 80 000 до 110 000 долларов.

В Европе его можно приобрести в Норвегии и Швеции. В Норвегии продажи Hongqi E-HS9 стартовали в начале 2022 года. Возможно, именно из этой страны он и прибыл в Украину. В Швеции электрический флагман китайской марки появился чуть больше месяца назад, но физические продажи еще не начаты.