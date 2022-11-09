Первым представителем нового бренда в начале 2023 года станет большой внедорожник.

Китайский производитель электромобилей BYD объявил о запуске нового премиального бренда в первом квартале 2023 года. Бренд будет называться "앙망" (Yangwang), а его первой моделью будет внедорожник. В переводе на английский Yangwang означает “посмотреть вверх”.

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В феврале 2021 года BYD сделала первый шаг к запуску нового автомобильного бренда, сменив организационную структуру компании.

“Согласно нескольким текущим планам производства, ожидается, что ценовой диапазон бренда высокого класса будет составлять от 800 000 юаней до 1,5 миллиона юаней ($110 280 – $206 763)”, — сообщили в BYD. Бизнес китайского производителя легковых автомобилей состоит из Dynasty Series, Ocean Series, Denza и этого высококлассного бренда. За исключением Denza, совместного предприятия BYD и Mercedes-Benz, другие суббренды полностью принадлежат BYD.

Компания была зарегистрирована как Shenzhen Yangwang Automobile Sales Co. Ltd. 7 ноября и полностью принадлежит BYD.