Вице-президент BYD подтверждает создание европейского завода электромобилей.

BYD готова построить свой первый завод в Европе. Это подтвердил Ли Кэ, исполнительный вице-президент BYD в интервью Bloomberg.

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Топ-менеджер заявил, что BYD планирует построить первый завод по производству электромобилей в Европе. Решение было принято после плана продавать автомобили по всей Европе, включая Германию, Швецию, Данию, Бельгию, Люксембург, Францию и Великобританию.

BYD сделает свои электромобили доступными во Франции и Великобритании до конца 2022 года. Ли Кэ говорит, что BYD покупает собственные корабли для экспорта автомобилей в Европу из Китая. Одной из причин этого решения было то, что большинство транспортных компаний не могли удовлетворить BYD своими услугами.

В следующем году BYD планирует запустить два новых бренда класса люкс. Один из них буде включать роскошные внедорожники и автомобили. Второй будет вращаться вокруг моды и стиля. Он ориентирован на молодежь и тех, кто относится к автомобилю как к хобби.

В сентябре BYD объявил, что выпустит три автомобиля в Европе, чтобы противостоять своим западным конкурентам. Эти модели включают два внедорожника, BYD Atto 3&Tang, и спортивный седан Han. BYD вышел на рынки многих стран, включая Норвегию, Нидерланды, Швецию, Германию, Францию, Австралию, Израиль, Японию, Таиланд, Малайзию, Индию, Бразилию, Мексику и многие мировые рынки.

Кроме того, BYD запустил модель BYD Atto 3 во многих странах, включая Австралию, Японию, Новую Зеландию, Колумбию, Индию, Непал, Монголию, Уругвай, Коста-Рику и Доминиканскую Республику.

Ранее в сентябре BYD объявила о строительстве своего первого зарубежного завода по производству легковых автомобилей в восточной провинции Районг, Таиланд. Он имел запланированную годовую производственную мощность в 150 000 автомобилей и будет официально запущен в 2024 году. Проект осуществляется в партнерстве с тайским промышленным разработчиком WHA Group. Председатель правления BYD Auto сообщил также, что BYD также имеет план по запуску производства в Бразилии.