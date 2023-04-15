Ця тенденція докотилася зі США та Китаю.

Компанія Tesla знизила ціни на свої електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі.

Зокрема, компанія Ілона Маска знизила ціни на найбільших європейських ринках, включаючи Німеччину та Францію. Таке рішення пояснюється розширенням та покращенням виробничих потужностей.

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Зокрема, Німеччині Tesla знизила ціни на свої автомобілі Model 3 і Model Y на 4,5% – 9,8%. У Сінгапурі зниження цін на ці ж моделі відбулося на величину від 4,3% до 5%.

Також зниження цін відбулось в Ізраїлі: прайс базової Model 3 із заднім приводом зменшився на 25% після першого раунду глобального зниження цін у січні.

На початку 2023 року Tesla оголосила про знижки до 7500 доларів у США та до 5000 канадських доларів у Канаді.