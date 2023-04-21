По данным аналитической компании Jato Dynamics, в первом квартале 2023 года самым популярным автомобилем на рынке новых легковушек в Европе стал автомобиль Tesla Model Y.

С начала года свой выбор на этом электромобиле остановили 71 683 покупателей, что на 173% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром.

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Увеличение производства на заводе Tesla в Берлине станет ключевым фактором, который поможет автомобилям компании Илона Маска уверенно удерживать титул бестселлера в Европе.

Вторую позицию в рейтинге в течение всего первого квартала сохранил за собой Dacia Sandero. В течение трех месяцев текущего года эта модель нашла 60202 владельцев в Европе, что на 27% больше, чем в прошлом году. Третий результат продемонстрировал Volkswagen T-Roc – 54960 продаж (+50% к І кв. 2022г.). Четвертое место занял Peugeot 208 – 53336 ед. (+3%). Замыкает европейскую пятерку лидеров Opel/Vauxhall Corsa – 53307 ед. (+38%).

В то же время в ТОП-5 І кв. В 2023 году украинский рынок новых легковушек вошли: Renault Duster, Volkswagen ID.4, Suzuki Vitara, Hyundai Tucson и Mazda CХ5.