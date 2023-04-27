Миф о том, что электромобили очень дорогие, медленно, но уверенно уходят в прошлое.

По данным Bloomberg, благодаря последнему раунду корректировки цен, внесенного Tesla в линейку электромобилей, кроссовер Model Y начального уровня стал более доступным, чем среднестатистический новый автомобиль или грузовик в Соединенных Штатах.

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Более того, рекомендованная розничная цена самой дешевой Tesla Model Y теперь составляет 46 990 долларов (без платы за пункт назначения), что на 759 долларов меньше, чем средняя цена нового автомобиля или продаваемого в США грузовика.

Это важное событие, которое помогает изменить менталитет некоторых людей, которые считают, что цены на электромобили чрезвычайно завышены, хотя на рынке все еще много моделей, которые стоят значительно более 50 000 долларов, даже в портфолио Tesla.

Кроме Model Y, Tesla Model 3 долгое время имела рекомендованную розничную цену ниже средней цены на новый автомобиль в Соединенных Штатах, причем последние сокращения привели к тому, что начальная цена самой доступной модели Tesla составляет 39 990 долларов, что на 7 759 долларов меньше, чем средняя цена за легковой или грузовой автомобиль в США.

Ввиду этого, Tesla не производит самые дешевые электромобили, поскольку Chevrolet Bolt EV начинается от 26 500 долларов, а другие модели, такие как Nissan Leaf и Hyundai Kona Electric, стоят менее 40 000 долларов. Однако немногие из вышеупомянутых электромобилей оказывают такое же влияние в мире энтузиастов электромобилей, как предложения Tesla.

Напомним, что в прошлом году Model Y была самым продаваемым электромобилем в Соединенных Штатах. Более того, серия снижений цен, примененная Tesla в Северной Америке и на других рынках по всему миру, заставила некоторых конкурентов усомниться, выгодна ли кому-то полномасштабная война цен на электромобили.

Генеральный директор Ford Джим Фарли сказал, что ценовые сражения «взрываются повсюду», а французский автопроизводитель Renault на прошлой неделе заявил, что снижение цен Tesla является вызовом и что в ответ на это он пересматривает свою ценовую стратегию.