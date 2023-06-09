Генеральний директор GM Мері Барра оголосила про цю новину в Twitter разом із засновником Tesla Ілоном Маском.

Генеральний директор General Motors Мері Барра підтвердила, що майбутні електромобілі компанії будуть підтримувати Північноамериканський стандарт зарядки Tesla, надаючи власникам GM доступ до розгалуженої мережі Tesla Supercharger з 12 000 одиниць, починаючи з весни 2024 року.

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Перший доступ до стандарту зарядки Tesla надійде у вигляді адаптера, який буде надано існуючим власникам електромобілів GM десь на початку наступного року.

“Що ще цікавіше, так це те, що наші існуючі клієнти електромобілів зможуть використовувати 12 000 швидких зарядних пристроїв Tesla на початку наступної весни за допомогою адаптера”, — сказала Барра.

“Ми плануємо запровадити Північноамериканський стандарт зарядки, ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб наш перший автомобіль з ним з’явився у 2025 році”, – сказала генеральний директор GM.

Крім того, GM показала, що її майбутні електромобілі фактично інтегруватимуть доступ до Tesla Supercharger у свій автомобіль та мобільні програми. GM також інтегрує мережу Tesla Supercharger Network у свої автомобілі та мобільні додатки, допомагаючи водіям швидко та легко знаходити, оплачувати та бронювати зарядку на доступних Tesla Superchargers.

Це важливий крок, оскільки він значно спрощує процес стягнення плати, усуваючи необхідність використовувати сторонній доступ.

GM оголосив про цю новину разом із генеральним директором Tesla Ілоном Маском на сесії Twitter Spaces у четвер вдень, подібно до того, як Ford оголосив про перехід на стандарт Tesla ще наприкінці травня.

З оголошенням Ford, а тепер і сьогоднішньою заявою GM близько 300 000 американських водіїв електромобілів побачать величезні покращення, принаймні щодо швидкої зарядки. Це число включає понад 170 000 BEV, проданих General Motors (не всі мають можливість швидкої зарядки), і понад 108 000 Ford BEV (найновіші, такі як Mach-E, F-150 Lightning і E-Transit).

Оскільки як Ford, так і General Motors підтримують стандарт зарядки Tesla, а також деякі менші гравці, такі як Aptera, схоже, Tesla зараз на шляху до того, щоб стати найбільшим гравцем у північноамериканській битві за стандарти зарядки електромобілів.