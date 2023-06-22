Соглашение предоставит владельцам Rivian доступ к более чем 12 000 зарядным устройствам Tesla с 2024 года.

Владельцы Rivian R1T и R1S получат доступ к сети быстрых зарядных устройств постоянного тока Tesla Supercharger в Соединенных Штатах и Канаде с 2024 г. с помощью адаптера, объявил американский стартап.

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Кроме того, как полностью электрический пикап R1T, так и внедорожник R1S будут оснащены разъемом Североамериканского стандарта зарядки (NACS), начиная с 2025 г., что устраняет потребность в адаптере.

Соглашение Rivian с Tesla также включает в себя транспортные средства на базе будущей платформы R2, которая ляжет в основу серии меньших, более доступных электромобилей, которые должны выйти на рынок где-то в 2025-2026 годах.

Производитель R1T и R1S говорит, что он продолжит расширять свою собственную Adventure Network быстрых зарядных устройств постоянного тока по всей стране, хотя сейчас непонятно, какой тип розетки будет установлен на этих киосках в будущем. Кроме того, официальная пресса не упоминает, что произойдет с сетью зарядных устройств 2 уровня Rivian Waypoints, которые имеют штекеры J1772.

Журналисты обратились к компании EV, чтобы получить комментарий по этим вопросам и получили такой ответ: «Мы поделимся подробностями о том, как NACS повлияет на будущие сайты Rivian Adventure Network и Waypoints».

"Мы рады работать с Tesla и видеть, что такое сотрудничество помогает продвигать мир к углеродной нейтральности", - сказал Р. Дж. Скаринг, основатель и генеральный директор Rivian. «Принятие Североамериканского стандарта зарядки позволит нашим существующим и будущим клиентам использовать разветвленную сеть Tesla Supercharger, пока мы продолжаем развивать нашу Rivian Adventure Network. Мы с нетерпением ждем продолжения поиска новых способов ускорения внедрения электромобилей».

Это объявление является последним в серии новостей, связанных с NACS. Ford является первой компанией, заключившей идентичное соглашение с Tesla, за ней следуют General Motors, Stellantis и многочисленные поставщики зарядных устройств и производители зарядных технологий, такие как ChargePoint, ABB, Tritium и Freewire.

"Приятно видеть, что отрасль объединяется для принятия североамериканского стандарта зарядки", - сказала Ребекка Тинуччи, старший директор по зарядной инфраструктуре Tesla. «Таким образом, мы вместе гарантируем, что все водители электромобилей имеют доступ к простому в использовании надежному оборудованию для зарядки. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать владельцев Rivian на тысячах наших Supercharger по всей Северной Америке».