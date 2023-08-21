Honda та Acura приймуть зарядний роз’єм Tesla North American Charging Standard (NACS) у Північній Америці.

Президент і генеральний директор американської Honda Motor Co. Норія Кайхара підтвердив в інтерв'ю Motor1.com за круглим столом, що компанія приєднається до коаліції NACS: «Це досить важливо. Ми також повинні просувати NACS. Це зрозуміло».

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Коли перші повністю електричні моделі Honda і Acura отримають зарядні отвори NACS, поки невідомо (інші виробники орієнтуються на 2025 рік), але японська компанія зазначає, що це залежить від General Motors, оскільки перші дві повністю електричні моделі Honda і Acura засновані на платформі GM Ultium і будуть вироблятися на заводах GM.

«Можливо, 2025 або 2026 рік», — зазначає Кайхара. «Щодо ZDX... ми явно залежимо від GM. Тож щойно вони [перейдуть на NACS], це буде й для ZDX».

GM також підписався на перехід від CCS1 до NACS, починаючи з 2025 року, тож існує великий шанс, що Honda/Acura буде готова до NACS у 2025 чи 2026 роках. Однак спочатку перші BEV – як Honda Prologue та Honda Prologue і нещодавно представлена Acura ZDX – буде оснащена системою комбінованої зарядки (CCS1).

Honda також працює над власною платформою для майбутніх повністю електричних моделей, які будуть слідувати за першими двома BEV на базі Ultium. Ми можемо припустити, що, якщо розглядати Північну Америку, ці BEV підтримуватимуть NACS із самого початку.

Тим часом Honda разом із кількома іншими виробниками – BMW Group, General Motors, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz і Stellantis – створить нове спільне підприємство мережі швидкої зарядки в Північній Америці, зосередившись на тому, щоб зробити її безпечною, універсальною та доступною.

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Джей Джозеф, віце-президент із сталого розвитку та розвитку бізнесу американської Honda, сказав: «Програмне забезпечення має бути справді надійним і справді відкритою інфраструктурою, щоб воно взаємодіяло з програмним забезпеченням кожного OEM. Апаратне забезпечення має бути здатним до найвищого рівня заряду, щоб бути безпечним, він має бути надійним і доступним».

Джей Джозеф також згадав обслуговування мережі Tesla Supercharging як щось важливе для нової мережі. «Якщо ви подивіться на те, що такого чудового в мережі Tesla Supercharger, це технічне обслуговування. Вони залишаються на висоті, у них є хтось, хто стежить за обладнанням, вони контролюють його в електронному та дистанційному режимі, і вони швидко все виправляють. Це, мабуть, найважливіше».