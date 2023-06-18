Українські Правила дорожнього руху поки що не регламентують перевезення у легковому автомобілі собак, котів та інших хвостатих, чотирилапих і навіть дволапих. Однак їх також важливо перевозити безпечно.

Поки законодавці ухвалять відповідні доповнення до ПДР, проаналізуємо вітчизняну проблематику перевезення домашніх вихованців, з якими їх власники їдуть на дачу, у село до родичів, на природу чи до ветлікаря. Багато країн вже прописали норми перевезення такої категорії пасажирів, переставши іменувати собак, котів та інших дрібних тварин вантажем чи багажем. Україна ще на півдорозі до цього.

Наявна Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил транспортування тварин” №1402 від 16 листопада 2011 року згадує про правила перевезення дрібних тварин у салоні автомобіля, але там для сьогодення дуже розпливчасті поняття і частково застарілі вимоги.

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Сьогодні на чільне місце ставиться не тільки безпека перевезення домашніх вихованців, але і їх комфорт у дорозі. До речі, у Європі водієві під час поїздки також забороняється тримати на руках улюбленого мопсика, йорка, шпіца, чихуахуа чи ще когось.



Автокрісло Petsfit Dog для великих собак за рахунок пасків безпеки та двосторонніх подушок забезпечить комфорт собаці навіть у далекій подорожі. Фото: amazon.co.uk

Не забувайте, що водій транспортного засобу є учасником дорожнього руху. Отож, відволікання на погладжування чи годування улюбленців під час руху не завжди закінчується вдало. Втім, ваш улюблений Барсік, який швендяє по салону та плутається під ногами, теж стає прямою загрозою безпеці.

В чому краще перевозити песика

Найбезпечнішим та найкомфортнішим атрибутом перевезення собак є гамак, а ще краще – прив'язне крісло з повним набором шлейової/повідкової фіксації. У виборі крісла керуйтеся розміром, вагою та статурою улюбленця, підбирайте необхідну фурнітуру кріплення.

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Якщо у вас кішка, то найкраще використовувати армовану скловолоконну клітку з гарною циркуляцією повітря. Бажано цей атрибут перевезення закріпити вище, дозволивши вихованцю милуватися пейзажем за вікном, краще з виглядом вперед, оскільки стовпи і дерева, що мерехтять збоку, створюють дискомфорт.

Головне, не дозволяйте собаці чи кішці швендяти по салону. Вони не тільки відволікатимуть, але й можуть потрапити під педалі саме тоді, коли вам потрібно гальмувати, особливо в екстрених випадках.

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Якщо у вас станеться навіть невелике за значимістю зіткнення з іншим автомобілем, то ваш переляканий, але не зафіксований повідцем/шлеями чотирилапий друг чкурне у відкрите вікно прямісінько під колеса зустрічного або попутного автомобіля.

Чи можна собачці їздити з висунутою головою у вікно

Тепер про відкрите вікно і песика, голова якого так гарно виглядає з салону. Не слід тішити себе тим, що люди милуються вашим чотирилапим: у європейських країнах собака, яка висунулася з вікна, вважається моветоном її господаря.

Якщо дбаєте про здоров’я свого песика, то подібне не практикуйте – лікування обійдеться дорожче. Фото: optimeal.eu

Навіть якщо вашому собаці подобається висовувати голову з вікна машини, не дозволяйте їй робити це з різних причин, оскільки:

пес може побачити щось таке, до чого він хоче дістатися та вистрибнути з вікна машини;

в очі, вуха, ніс собаки можуть потрапити дрібні камінчики, сміття, бруд, що вилетіли з-під коліс іншого транспорту, чи комаха;

зустрічний вітер, що тріпає вуха вашого собаки, може викликати набряк, роздратування та біль ще довго після завершення поїздки;

пес може наступити на автоматичні елементи керування вікнами та підняти скло, внаслідок чого затисне дихальні шляхи і задушиться, доки ваша увага буде прикута до дороги.

Як підготувати песика до далекої дороги

Якщо для вашого маленького цуцика або великого собаки це перша поїздка, то зробіть її не дуже тривалою, оскільки собакам потрібно звикати до автомобільних поїздок. Тому для початку перед запланованою далекою поїздкою практикуйте короткі маршрути на годину-півтори.

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Коли дорога все-таки далека, то робіть короткочасні зупинки. Не забувайте, що ваших улюбленців також може нудити. Під час зупинки, якщо ви привчаєте собаку до поїздок, постарайтеся спочатку вигуляти улюбленця на поводку. Без нього він від стресу може втекти, особливо коли молодий і ненавчений.

За будь-яких обставин через дві-три години робіть зупинки і для собаки, який менше хвилюватиметься, і собі для відпочинку.

У такому «кошику» SkyBox ваш пес наче на капітанському місточку – і бачить все, і вам не заважає. Фото: Kurgo

Клітки для перевезення кішок та птахів зараз не в дефіциті. Як і гамаки чи крісла для собак. Вибір широкий, все залежить від розміру, ваги вашого вихованця і, ясна річ, бюджету. Головне – правильно підібрати за розміром та надійно закріпити цей атрибут безпеки у салоні.

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Поради від Авто24 щодо перевезення домашніх улюбленців: