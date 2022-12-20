Собаки набагато спокійніше почуваються подорожуючи в електромобілях. У звичайних авто вони більше нервують через гуркіт та вібрації.

Перехід до електромобілів є справою великої складності та нюансів, але перше у своєму роді дослідження показує, що для собак нова технологія може бути просто кращою. Тобто, якщо їх власники зараз або раніше володіли бензиновими дизельними транспортними засобами.

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Професор ветеринарної поведінкової медицини в Університеті Лінкольна Деніел Міллз дослідницький відділ CarGurus зібралися разом, щоб вивчити, як собаки реагують на електромобілі порівняно з традиційними авто. Вони виявили, що загалом собаки віддають перевагу електромобілям.

«Ми знаємо, що більшість собак колись у своєму житті подорожуватимуть в автомобілі, мало не щодня. Проте оскільки електромобілі стають все більш поширеними, досі не було досліджень щодо їх впливу на собак», — сказав професор Міллс. «Наші результати чітко показують, що собаки, здається, більш розслаблені в електромобілях, особливо якщо дивитися на поведінкові риси, такі як неспокій».

Команда взяла 20 собак в ті самі 10-хвилинні подорожі як на класичному, так і на електромобілі, і проаналізувала їхню поведінку, а також біометричні дані до та після кожної поїздки. У електромобілях собаки порушували положення лежачи приблизно на 50 відсотків менше, ніж у традиційних авто, що професор Міллз пояснює це звуками та вібрацією від двигуна.

«Під час подорожей на електромобілях біометричні записи цих собак показали, що їхній пульс уповільнився помітно більше, ніж коли вони були в звичайних автомобілях. Це особливо зацікавило нас, враховуючи, що збільшення частоти серцевих скорочень зазвичай асоціюється з заколисуванням», - каже Міллз.

Дійсно, дослідження показало, що у невеликої кількості собак їхній пульс був на 30 відсотків повільнішим у електромобілі, ніж у звичайній машині. І це добре для собак, тому що, близько 66 відсотків з них, здається, люблять бути в машині зі своїми власниками, незалежно від того, що живить машину.

На додаток до цього наукового дослідження CarGurus також провів опитування власників собак, і вони також повідомили, що їхнім собакам комфортніше їздити на електромобілі, ніж на звичайному автомобілі. Якщо говорити точніше, 43 відсотки сказали, що їхні собаки були спокійнішими, 42 відсотки повідомили, що вони менш тривожні, а 45 відсотків сказали, що собаки менше п'ють після поїдки на електромобілі.