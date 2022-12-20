Собаки гораздо спокойнее чувствуют себя путешествуя в электромобилях. У обычных авто они больше нервничают из-за грохота и вибрации.

Переход к электромобилям является делом большой сложности и нюансов, но первое в своем роде исследование показывает, что для собак новая технология может быть просто лучше. То есть, если их владельцы сейчас или раньше владели бензиновыми дизельными транспортными средствами.

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Профессор ветеринарной поведенческой медицины в Университете Линкольна Дэниел Миллз исследовательский отдел CarGurus собрались вместе, чтобы изучить, как собаки реагируют на электромобили по сравнению с традиционными авто. Они обнаружили, что в целом собаки предпочитают электромобили.

«Мы знаем, что большинство собак когда-нибудь в своей жизни будут путешествовать в автомобиле, почти каждый день. Однако поскольку электромобили становятся все более распространенными, до сих пор не было исследований их влияния на собак», — сказал профессор Миллс. "Наши результаты четко показывают, что собаки, кажется, более расслаблены в электромобилях, особенно если смотреть на поведенческие черты, такие как беспокойство".

Команда взяла 20 собак в те же 10-минутные путешествия как на классическом, так и на электромобиле, и проанализировала их поведение, а также биометрические данные до и после каждой поездки. В электромобилях собаки нарушали положение лежа примерно на 50 процентов меньше, чем у традиционных авто, что профессор Миллз объясняет это звуками и вибрацией от двигателя.

«При путешествиях на электромобилях биометрические записи этих собак показали, что их пульс замедлился заметно больше, чем когда они были в обычных автомобилях. Это особенно заинтересовало нас, учитывая, что увеличение частоты сердечных сокращений обычно ассоциируется с укачиванием», – говорит Миллз.

Действительно, исследование показало, что у небольшого количества собак их пульс был на 30 процентов медленнее в электромобиле, чем в обычной машине. И это хорошо для собак, потому что около 66 процентов из них, кажется, любят быть в машине со своими владельцами, независимо от того, что питает машину.

В дополнение к этому научному исследованию CarGurus также провел опрос владельцев собак, и они также сообщили, что их собакам комфортнее ездить на электромобиле, чем на обычном автомобиле. Если говорить точнее, 43 процента сказали, что их собаки были более спокойными, 42 процента сообщили, что они менее тревожны, а 45 процентов отметили, что собаки меньше пьют после езды на электромобиле.