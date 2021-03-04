Згідно з Правилами дорожнього руху, наїзд на тварину в кваліфікується як ДТП. Якщо збитий собака чи кішка комусь належали, то ця подія тягне за собою моральну й матеріальну шкоду.

Водій, який скоїв наїзд, зобов’язаний зупинитися, вийти з машини, зафіксувати місце аварії та зателефонувати в поліцію. Якщо водій покине місце ДТП, він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності (стаття 122-4 КУАП).

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Залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн.) або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

Варто зазначити: якщо на місці аварії присутній господар постраждалої собаки, то автомобілісту варто переговорити з ним та надати посильну допомогу, можливо, доставити тварину до найближчої ветлікарні.

Якщо авто пошкоджене і власник має страховий поліс КАСКО, то може розраховувати на виплату страховки. Страхова компанія виплатить гроші на ремонт автівки, але для цього буде потрібно представити правильно оформлені документи. Важливий нюанс – наявність фотографій і відеоматеріалів з місця ДТП та матеріалів від поліцейських, які оформили ДТП.

Як зазначають юристи, майнову цінність в контексті ДТП мають й інші домашні тварини та птахи: корови, кози, коні, качки, кури та інші. Юридичні особи та громадяни зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, тобто транспортним засобом. Але винним у такому ДТП також може бути визнаний і господар тварини, який її недогледів і допустив вихід звірини на проїзну частину.

Наприклад, якщо на місці аварії знаходився власник собаки, а тварина не була на повідку і самостійно перебігала дорогу – провини водія у такому ДТП немає, і вся вина лежить на господарі пса, який не зміг уберегти свого вихованця. Важливо мати доказ (наприклад, запис камери або відеореєстратора). Доказ допоможе отримати компенсацію на ремонт авто від необачного власника тварини.

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Якщо автомобіліст збив дику тварину, то це теж класифікується як ДТП. Власником лосів, кабанів, вовків, лисиць й інших мешканців природного світу є держава. Про це йдеться в статті 1 Закону України “Про тваринний світ”. Відповідно до статті 10 цього ж закону, громадяни мать право на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами.