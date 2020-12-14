Не лише "давити на гальма".

Нещасні випадки за участю диких тварин можуть відбуватися цілий рік і в будь-який час доби, але зараз ризик зростає, що посилюється великим обсягом руху приміських поїздів на світанку і в сутінках при поганій видимості. Стефані Ріттер з DEKRA Accident Research використовує простий приклад розрахунку, щоб проілюструвати, наскільки реальним є ризик: "Багато водіїв не усвідомлюють, що якщо автомобіль на швидкості 50 км/год зіб'є кабана вагою 80 кг, то він вдарить машину з силою в дві тони."

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Щоб уникнути таких випадіків, до будь-яких попереджень (знаків, написів) про переходи тварин завжди потрібно ставитися серйозно. Якщо на дорозі є знак переходу тварин, це означає, що на цій ділянці дороги були аварії з дикими тваринами. Втім, водіям слід остерігатися переходів тварин на всіх дорогах, які проходять через лісові масиви, кущі або поля. "На них потрібно бути готовим зреагувати, знизити швидкість і уважно стежити за узбіччями дороги. Адже якщо цього не робити, а зіткненя станеться, суд може не стати на бік водія, – каже дослідник ДТП. – У цих районах рекомендується рухатися зі швидкістю не вище 70-80 км/год і уникати обгону".

Якщо з'являється тварина, ви повинні вимкнути дальнє світло, контрольованим чином гальмувати і подавати звуковий сигнал, при цьому звертаючи увагу на рух позаду вас. Водіям завжди слід остерігатися відсталих або панікуючих тварин, які можуть раптово вискочити на дорогу. З цієї причини продовжуйте рух повільно і стежте за узбіччям дороги навіть після того, як тварини перейшли дорогу.

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Якщо зіткнення неможливо уникнути, експерт DEKRA рекомендує якомога сильніше гальмувати і тримати автомобіль на своїй смузі руху. "Звертати з дороги дуже ризиковано. Це може привести до більш серйозних зіткнень, ніж з дикою твариною, оскільки ви легко можете зіткнутися з зустрічним авто або деревом", – попереджує Ріттер.