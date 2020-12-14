Не только "давить на тормоза".

Несчастные случаи с участием диких животных могут происходить круглый год и в любое время суток, но сейчас риск возрастает, что усугубляется большим объемом движения пригородных поездов на рассвете и в сумерках при плохой видимости. Стефани Риттер с DEKRA Accident Research использует простой пример расчета, чтобы проиллюстрировать, насколько реальным является риск: "Многие водители не осознают, что если автомобиль на скорости 50 км/ч собьет кабана весом 80 кг, то он ударит машину с силой в две тонны."

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Чтобы избежать таких случаев, к любым предупреждениям (знакам, надписям) о переходах животных всегда нужно относиться серьезно. Если на дороге есть знак перехода животных, это означает, что на этом участке дороги были аварии с дикими животными. Впрочем, водителям следует остерегаться переходов животных на всех дорогах, которые проходят через лесные массивы, кусты или поля. "На них нужно быть готовым среагировать, снизить скорость и внимательно следить за обочинами дороги. Ведь если этого не делать, а столкновение произойдет, суд может не встать на сторону водителя, – говорит исследователь ДТП. – В этих районах рекомендуется двигаться со скоростью не выше 70-80 км/ч и избегать обгона".

Если появляется животное, вы должны выключить дальний свет, контролируемым образом тормозить и подавать звуковой сигнал, при этом обращая внимание на движение позади вас. Водителям всегда следует остерегаться отсталых или паникующих животных, которые могут внезапно выскочить на дорогу. По этой причине продолжайте движение медленно и следите за обочиной дороги даже после того, как животные перешли дорогу.

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Если столкновения невозможно избежать, эксперт DEKRA рекомендует как можно сильнее тормозить и держать автомобиль на своей полосе движения. "Сворачивать с дороги очень рискованно. Это может привести к более серьезным столкновениям, чем с диким животным, поскольку вы легко можете столкнуться со встречным авто или деревом", – предупреждает Риттер.