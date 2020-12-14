Вне сомнений, что подушки безопасности являются одними из лучших изобретений для автомобилей, но компании постоянно ищут новые способы сделать их еще более эффективными.

Патентные чертежи Waymo раскрывают один из проектов совершенствования подушек безопасности. Недавно представленный патент описывает подход, который действительно может спасти жизнь в случае жестокой катастрофы.

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В патенте, который называется "разворачивающееся ограждение пассажира", описывается технология, которая точно соответствует заголовку: большая подушка безопасности, которая состоит из нескольких и закрывает человека со всех сторон. Такой эйрбэг буквально обнимает пассажира, окружая защитным экраном.

Чертежи дают более детальный взгляд на то, как должна работать подушка безопасности, объясняя, как бы формировался кожух, в случае столкновения.

Само собой разумеется, что система все еще находится на стадии патентования, и это означает, что идея Waymo еще не достигла этапа массового производства. Патент был подан в июне 2018 года и предоставлен в декабре этого года, согласно официальным записям USPTO.