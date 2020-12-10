Пять из них получили по пять звезд.
Эксперты Euro NCAP провели масштабное тестирование семи новых автомобилей: Audi A3, Seat Leon, Isuzu D-Max, Land Rover Defender, Kia Sorento, Honda e и Hyundai i10.
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Новый Land Rover Defender показал себя чрезвычайно хорошо в очередных тестах Euro NCAP, получив высокие оценки за безопасность для взрослых, детей и пешеходов. Тесты также оценили автоматические системы Defender для экстренного торможения и помощи при удержании полосы движения.
- Защита водителя и взрослого пассажира – 85%;
- Безопасность пассажира-ребенка – 85%;
- Безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) – 71%;
- Приборы обеспечения безопасности – 79%.
Испытания проводились на четырехдверном Defender 110 с расположением руля справа, оснащенном 2-литровым дизельным двигателем. По данным Euro NCAP, эти рейтинги распространяются на все типы Defender, хотя неясно, будет ли тестирование проводиться для двухдверной модели.
Результаты остальных участников последней серии тестов такие:
KIA Sorento 2020
- Защита водителя и взрослого пассажира – 82%;
- Безопасность пассажира-ребенка – 85%;
- Безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) – 63%;
- Приборы обеспечения безопасности – 87%
Audi A3
- Защита водителя и взрослого пассажира – 89%;
- Безопасность пассажира-ребенка – 81%;
- Безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) – 68%;
- Приборы обеспечения безопасности – 73%
SEAT Leon
- Защита водителя и взрослого пассажира – 92%;
- Безопасность пассажира-ребенка – 88%;
- Безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) – 71%;
- Приборы обеспечения безопасности – 80%
ISUZU D-MAX
- Защита водителя и взрослого пассажира – 84%;
- Безопасность пассажира-ребенка – 86%;
- Безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) – 69%;
- Приборы обеспечения безопасности – 83%
Hyundai i10
- Защита водителя и взрослого пассажира – 69%;
- Безопасность пассажира-ребенка – 75%;
- Безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) – 52%;
- Приборы обеспечения безопасности – 59%
Honda e
- Защита водителя и взрослого пассажира – 76%;
- Безопасность пассажира-ребенка – 82%;
- Безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) – 62%;
- Приборы обеспечения безопасности – 65%