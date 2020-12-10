Пять из них получили по пять звезд.

Эксперты Euro NCAP провели масштабное тестирование семи новых автомобилей: Audi A3, Seat Leon, Isuzu D-Max, Land Rover Defender, Kia Sorento, Honda e и Hyundai i10.

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Новый Land Rover Defender показал себя чрезвычайно хорошо в очередных тестах Euro NCAP, получив высокие оценки за безопасность для взрослых, детей и пешеходов. Тесты также оценили автоматические системы Defender для экстренного торможения и помощи при удержании полосы движения.

Защита водителя и взрослого пассажира – 85%;

Безопасность пассажира-ребенка – 85%;

Безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) – 71%;

Приборы обеспечения безопасности – 79%.

Испытания проводились на четырехдверном Defender 110 с расположением руля справа, оснащенном 2-литровым дизельным двигателем. По данным Euro NCAP, эти рейтинги распространяются на все типы Defender, хотя неясно, будет ли тестирование проводиться для двухдверной модели.



Результаты остальных участников последней серии тестов такие:

KIA Sorento 2020

Защита водителя и взрослого пассажира – 82%;

Безопасность пассажира-ребенка – 85%;

Безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) – 63%;

Приборы обеспечения безопасности – 87%

Audi A3

Защита водителя и взрослого пассажира – 89%;

Безопасность пассажира-ребенка – 81%;

Безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) – 68%;

Приборы обеспечения безопасности – 73%

SEAT Leon

Защита водителя и взрослого пассажира – 92%;

Безопасность пассажира-ребенка – 88%;

Безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) – 71%;

Приборы обеспечения безопасности – 80%

ISUZU D-MAX

Защита водителя и взрослого пассажира – 84%;

Безопасность пассажира-ребенка – 86%;

Безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) – 69%;

Приборы обеспечения безопасности – 83%

Hyundai i10

Защита водителя и взрослого пассажира – 69%;

Безопасность пассажира-ребенка – 75%;

Безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) – 52%;

Приборы обеспечения безопасности – 59%

Honda e