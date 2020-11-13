Необычные краш-тесты помогают специалистам моделировать сценарии тяжелых аварий, чтобы научить спасателей

Компания Volvo провела серию экстремальных краш-тестов, в ходе которых сбросила десяток собственных автомобилей с 30-метровой высоты. Все ради того, чтобы спасатели экстренных служб могли отработать навыки спасения людей в таких ситуациях.

Смотрите также: Ноль звезд: хэтчбек Suzuki S-Presso полностью провалил краш-тесты NCAP

Для тестов специалисты Volvo воспользовались строительным краном. С его помощью на высоту 30 метров поднимали десять различных моделей шведской марки, после чего сбрасывали вниз автомобили. Перед падением инженеры рассчитали, какому давлению и силе подвергнется каждый автомобиль, чтобы достичь соответствующего уровня повреждений. Подобное испытание позволило сымитировать повреждения, получаемые автомобилями на большой скорости, а также при столкновении с грузовиками.

При подобных авариях, пассажиры автомобилей чаще всего находятся в критическом состоянии. Поэтому главной целью краш-теста была отработка навыков спасателей экстренных служб, которые должны были вскрыть поврежденные машины с помощью гидравлических инструментов и быстро эвакуировать возможных пострадавших.

Обычно спасатели тренируются на учебных автомобилях, привезенных со свалок. Возраст и техническое состояние таких машин достаточно отдаленный от реальности – обычно это машины, выпущенные 15-20 лет назад. Старые модели имеют огромную разницу в прочности стали, конструкции каркаса безопасности и общей долговечности, по сравнению с современными автомобилями. А эксперименты на новых моделях позволят специалистам улучшить свои навыки по спасению жизней. Это тот случай, когда разбитые новые автомобили почти не жалко.