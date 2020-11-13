Незвичайні краш-тести допомагають фахівцям моделювати сценарії важких аварій, аби навчити рятувальників.

Компанія Volvo провела серію екстремальних краш-тестів, в ході яких скинула десяток власних автомобілів з 30-метрової висоти. Усе заради того, аби рятувальники екстрених служб могли відпрацювати навички порятунку людей у таких ситуаціях.

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Для тестів фахівці Volvo скористалися будівельним краном. З його допомогою на висоту 30 метрів піднімали десять різних моделей шведської марки, після чого скидали автомобілі вниз. Перед падінням інженери розрахували, якому тиску і силі піддасться кожен автомобіль, щоб досягти відповідного рівня пошкоджень. Подібне випробування дозволило зімітувати пошкодження, одержувані автомобілями на великій швидкості, а також при зіткненні з вантажівками.

При подібних аваріях, пасажири автомобілів найчастіше знаходяться в критичному стані. Тому головною метою краш-тесту було відпрацювання навичок рятувальників екстрених служб, які повинні були розкрити пошкоджені машини за допомогою гідравлічних інструментів і швидко евакуювати можливих постраждалих.

Зазвичай рятувальники тренуються на навчальних автомобілях, привезених зі звалищ. Вік та технічний стан таких машин досить віддалений від реальності – зазвичай це машини, випущені 15-20 років тому. Старі моделі мають величезну різницю в міцності стали, конструкції каркаса безпеки і загальній довговічності, в порівнянні з сучасними автомобілями. А експерименти на нових моделях дозволять фахівцям поліпшити свої навички з порятунку життів. Це той випадок, коли розбиті нові автомобілі майже не шкода.