Компакт індійського виробництва від Maruti Suzuki перевірили експерти Global NCAP і дійшли висновку, що в аварію на такому авто краще не потрапляти.

Maruti Suzuki S-Presso в останній сесії Global NCAP отримав нульовий зірковий рейтинг безпеки для дорослих пасажирів. Автомобіль тестувався у базовій версії з однією подушкою безпеки.

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Що зовсім дивно, початкова комплектація S-Presso не має стандартних триточкових ременів безпеки на задніх кріслах, як і точок кріплення ISOFIX для дитячих крісел.

Структура автомобіля була оцінена як “нестабільна”, за рекомендацією Global NCAP було зазначено, що “її слід вдосконалити”. Область ніг також оцінили як “нестабільну”. Варто зазначити, що для індійського ринку транспортні засоби випробовуються лише в системі захисту від лобових аварій для пасажирів, оскільки бічний удар та захист пішоходів ще не входять до їхніх протоколів.



“Дуже розчаровує, що Maruti Suzuki – виробник з найбільшою часткою індійського ринку – пропонує такі низькі показники безпеки для індійських споживачів”, – заявив генеральний секретар NCAP, Алехандро Фурас. “Вітчизняні виробники, такі як Mahindra та Tata, продемонстрували високий рівень безпеки та захисту своїх клієнтів, досягнувши п'ятизіркових характеристик. Безумовно, настав час для Maruti Suzuki продемонструвати свою прихильність до безпеки своїх клієнтів”.

Два інші автомобілі були протестовані Global NCAP разом із S-Presso: Hyundai Grand i10 Nios та Kia Seltos. Перший отримав дві зірки для дорослого пасажира та ще дві – для захисту дітей, а другий набрав три зірки для дорослого пасажира та дві – за захист дітей.