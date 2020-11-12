Компакт индийского производства от Maruti Suzuki проверили эксперты Global NCAP и пришли к выводу, что в аварии на таком авто лучше не попадать.

Maruti Suzuki S-Presso в последней сессии Global NCAP получил нулевой звездочный рейтинг безопасности для взрослых пассажиров. Автомобиль тестировался в базовой версии с одной подушкой безопасности.

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Что совсем странно, начальная комплектация S-Presso не имеет стандартных трехточечных ремней безопасности на задних креслах, как и точек крепления ISOFIX для детских кресел.

Структура автомобиля была оценена как "нестабильная", по рекомендации Global NCAP было отмечено, что "ее следует усовершенствовать". Область ног также оценили как “нестабильную”. Стоит отметить, что для индийского рынка транспортные средства испытываются только в системе защиты от лобовых аварий для пассажиров, поскольку боковой удар и защита пешеходов еще не входят в их протоколы.

"Очень разочаровывает, что Maruti Suzuki – производитель с наибольшей долей индийского рынка – предлагает такие низкие показатели безопасности для индийских потребителей", – заявил генеральный секретарь NCAP, Алехандро Фурас. "Отечественные производители, такие как Mahindra и Tata, продемонстрировали высокий уровень безопасности и защиты своих клиентов, достигнув пятизвездочных характеристик. Безусловно, настало время для Maruti Suzuki продемонстрировать свою приверженность к безопасности своих клиентов".

Два других автомобиля, которые были протестированы Global NCAP вместе с S-Presso: Hyundai Grand i10 Nios и Kia Seltos. Первый получил две звезды для взрослого пассажира и еще две – для защиты детей, а второй набрал три звезды для взрослого пассажира и две – за защиту детей.