П'ять з них отримали по п'ять зірок.

Експерти Euro NCAP провели масштабне тестування семи нових автомобілів: Audi A3, Seat Leon, Isuzu D-Max, Land Rover Defender, Kia Sorento, Honda e та Hyundai i10.

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Новий Land Rover Defender показав себе надзвичайно добре у чергових тестах Euro NCAP, отримавши високі оцінки за безпеку для дорослих, дітей та пішоходів. Тести також оцінили автоматичні системи Defender для екстреного гальмування та допомоги при утриманні смуги руху.

Захист водія і дорослого пасажира – 85%;

Безпека пасажира-дитини – 85%;

Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 71%;

Прилади забезпечення безпеки – 79%.

Випробування проводились на чотиридверному Defender 110 з розташуванням керма праворуч, оснащеному 2-літровим дизельним двигуном. За даними Euro NCAP, ці рейтинги поширюються на всі типи Defender, хоча незрозуміло, чи будуть проводитись тестування для дводверної моделі.



Результати решти учасників останньої серії тестів такі:

KIA Sorento 2020

Захист водія і дорослого пасажира – 82%;

Безпека пасажира-дитини – 85%;

Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 63%;

Прилади забезпечення безпеки – 87%

Audi A3

Захист водія і дорослого пасажира – 89%;

Безпека пасажира-дитини – 81%;

Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 68%;

Прилади забезпечення безпеки – 73%

SEAT Leon

Захист водія і дорослого пасажира – 92%;

Безпека пасажира-дитини – 88%;

Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 71%;

Прилади забезпечення безпеки – 80%

ISUZU D-MAX

Захист водія і дорослого пасажира – 84%;

Безпека пасажира-дитини – 86%;

Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 69%;

Прилади забезпечення безпеки – 83%

Hyundai i10

Захист водія і дорослого пасажира – 69%;

Безпека пасажира-дитини – 75%;

Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 52%;

Прилади забезпечення безпеки – 59%

Honda e