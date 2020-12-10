П'ять з них отримали по п'ять зірок.

Експерти Euro NCAP провели масштабне тестування семи нових автомобілів: Audi A3, Seat Leon, Isuzu D-Max, Land Rover Defender, Kia Sorento, Honda e та Hyundai i10.

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Новий Land Rover Defender показав себе надзвичайно добре у чергових тестах Euro NCAP, отримавши високі оцінки за безпеку для дорослих, дітей та пішоходів. Тести також оцінили автоматичні системи Defender для екстреного гальмування та допомоги при утриманні смуги руху.

  • Захист водія і дорослого пасажира – 85%;
  • Безпека пасажира-дитини – 85%;
  • Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 71%;
  • Прилади забезпечення безпеки – 79%.

Випробування проводились на чотиридверному Defender 110 з розташуванням керма праворуч, оснащеному 2-літровим дизельним двигуном. За даними Euro NCAP, ці рейтинги поширюються на всі типи Defender, хоча незрозуміло, чи будуть проводитись тестування для дводверної моделі.


Результати решти учасників останньої серії тестів такі:

KIA Sorento 2020

  • Захист водія і дорослого пасажира – 82%;
  • Безпека пасажира-дитини – 85%;
  • Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 63%;
  • Прилади забезпечення безпеки – 87%

Audi A3

  • Захист водія і дорослого пасажира – 89%;
  • Безпека пасажира-дитини – 81%;
  • Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 68%;
  • Прилади забезпечення безпеки – 73%

SEAT Leon

  • Захист водія і дорослого пасажира – 92%;
  • Безпека пасажира-дитини – 88%;
  • Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 71%;
  • Прилади забезпечення безпеки – 80%

ISUZU D-MAX

  • Захист водія і дорослого пасажира – 84%;
  • Безпека пасажира-дитини – 86%;
  • Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 69%;
  • Прилади забезпечення безпеки – 83%

Hyundai i10

  • Захист водія і дорослого пасажира – 69%;
  • Безпека пасажира-дитини – 75%;
  • Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 52%;
  • Прилади забезпечення безпеки – 59%

Honda e

  • Захист водія і дорослого пасажира – 76%;
  • Безпека пасажира-дитини – 82%;
  • Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 62%;
  • Прилади забезпечення безпеки – 65%