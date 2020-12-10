П'ять з них отримали по п'ять зірок.
Експерти Euro NCAP провели масштабне тестування семи нових автомобілів: Audi A3, Seat Leon, Isuzu D-Max, Land Rover Defender, Kia Sorento, Honda e та Hyundai i10.
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Новий Land Rover Defender показав себе надзвичайно добре у чергових тестах Euro NCAP, отримавши високі оцінки за безпеку для дорослих, дітей та пішоходів. Тести також оцінили автоматичні системи Defender для екстреного гальмування та допомоги при утриманні смуги руху.
- Захист водія і дорослого пасажира – 85%;
- Безпека пасажира-дитини – 85%;
- Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 71%;
- Прилади забезпечення безпеки – 79%.
Випробування проводились на чотиридверному Defender 110 з розташуванням керма праворуч, оснащеному 2-літровим дизельним двигуном. За даними Euro NCAP, ці рейтинги поширюються на всі типи Defender, хоча незрозуміло, чи будуть проводитись тестування для дводверної моделі.
Результати решти учасників останньої серії тестів такі:
KIA Sorento 2020
- Захист водія і дорослого пасажира – 82%;
- Безпека пасажира-дитини – 85%;
- Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 63%;
- Прилади забезпечення безпеки – 87%
Audi A3
- Захист водія і дорослого пасажира – 89%;
- Безпека пасажира-дитини – 81%;
- Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 68%;
- Прилади забезпечення безпеки – 73%
SEAT Leon
- Захист водія і дорослого пасажира – 92%;
- Безпека пасажира-дитини – 88%;
- Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 71%;
- Прилади забезпечення безпеки – 80%
ISUZU D-MAX
- Захист водія і дорослого пасажира – 84%;
- Безпека пасажира-дитини – 86%;
- Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 69%;
- Прилади забезпечення безпеки – 83%
Hyundai i10
- Захист водія і дорослого пасажира – 69%;
- Безпека пасажира-дитини – 75%;
- Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 52%;
- Прилади забезпечення безпеки – 59%
Honda e
- Захист водія і дорослого пасажира – 76%;
- Безпека пасажира-дитини – 82%;
- Безпека вразливих учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти) – 62%;
- Прилади забезпечення безпеки – 65%