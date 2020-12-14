Поза сумнівом, що подушки безпеки є одними з найкращих винаходів для автомобілів, але компанії постійно шукають нових способів зробити їх ще більш ефективними.

Патентні креслення Waymo розкривають один із проектів вдосконалення подушок безпеки. Нещодавно поданий патент описує підхід, який справді може врятувати життя у випадку жорстокої катастрофи.

Також цікаво: У краш-тестах EuroNCAP розбили 7 нових авто: результати

У патенті, який називається "огородження пасажира, що розгортається", описується технологія, яка точно відповідає заголовку: велику подушку безпеки, що складається з кількох і закриває людину з усіх боків. Такий ейрбег буквально обіймає пасажира, оточуючи захисним екраном.

Креслення дають більш детальний погляд на те, як повинна працювати подушка безпеки, пояснюючи, як би формувався кожух, у разі зіткнення.

Само собою зрозуміло, що система все ще перебуває на стадії патентування, і це означає, що ідея Waymo ще не досягла етапу масового виробництва. Патент був поданий у червні 2018 року та наданий у грудні цього року, згідно офіційних записів USPTO.