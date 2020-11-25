Людство відібрало у тварин більшу частину природи і цивілізація має повернути борг хоча б частково. Наприклад, захистивши живих істот від загибелі під колесами автомобілів.

У багатьох країнах обабіч автомагістралей зводяться огорожі, котрі запобігають виходу диких тварин на проїжджу частину. Та разом із захистом, це створює завади для сезонних міграцій тварин та їх переміщення в межах своєї території проживання.

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Відділ ресурсів дикої природи штату Юта поділився відео з естакади для дикої природи. Ці кадри демонструють, що маленькі звірятка та великі тварини користуються рукотворним переходом, хоча зоологи побоювались відторгнення, через те, що доріжка має неприродне походження, а хижаки можуть використовувати його, як пастку для полювання на здобич.

Переправа над міжнародною автомагістраллю дозволяє живності від маленьких бурундуків до ведмедів, койотів, бобрів і навіть великих лосів, безпечно продовжувати свою заздалегідь визначену подорож. Повідомляється, що переправа була зведена у місці високої концентрації ДТП з дикими тваринами: у 2016-2017 роках на цій ділянці було вбито 46 оленів та 18 лосів.

Естакада шириною 14 метрів і довжиною 100 метрів була відкрита для тварин ще в грудні 2018 року, а її спорудження коштувало 5 мільйонів доларів, за данними CBS2.

Кожне з цих зіткнень не лише позначається на автомобілях, страхових компаніях, місті та структурах, які беруть участь у підтримці доріг загального користування, але також має людський збиток, оскільки зіткнення з лосем – це важкий удар, не зовсім безпечний для людей навіть у великих позашляховиках.