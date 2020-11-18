Сохаті пристрастилися до соляного розчину, який розпорошують на канадських дорогах взимку для боротьби з ожеледицею. З асфальту сіль потрапляє на кузови машин, перетворюючи їх на ласощі для рогатих тварин.

Канадців попереджають не дозволяти лосям лизати їхні машини. Це може здатися дивним жартом, але насправді існує серйозна проблема.

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У містечку Джаспер у канадській провінції Альберта на світлових дорожніх знаках з’явилось повідомлення “Не дозволяйте лосям лизати вашу машину”. Портал Snopes вирішив дізнатись, чи це не жарт і офіційна відповідь від представників місцевої влади стверджує, що сповіщення є законним і це реальна проблема в цій частині Канади.

Як саме належить захистити свій транспортний засіб від лосів – не повідомляється, та сподіватимемось, що канадські автомобілісти не будуть боротись з непроханими гостями за допомогою насильства. Тим більше, що навіть такі мирні тварини, як лосі, можуть бути вкрай небезпечними, захищаючи власне життя.

Ці зображення були зняті вздовж Малінь-Роуд Лейк у Джаспері – районі, де в зимові місяці часто зустрічаються лосі. Як виявляється, лосі люблять смак дорожньої солі і виявили, що вони можуть отримати доступ до майже нескінченного запасу ласощів на панелях кузовів автомобілів.

За словами прес-секретаря національного парку Джаспера Стіва Янга, усе “почалося як одиничний випадок кілька років тому, а зараз відбувається занадто часто... Люди наближаються занадто близько, і це провокує їх [лосів] одержимість сіллю та “напади” на транспортні засоби.

Популяція лосів у Джаспері зросла за останні роки, після зменшення популяції вовків, що призвело до частішої взаємодії між людьми та лосями. Люди навіть почали годувати лосів, що виходять до доріг, хоча це суперечить закону, який забороняє людям годувати або турбувати дику природу в національних парках, а порушникам загрожує штраф до 25 тисяч канадських доларів.

У відео нижче можна побачити, один із випадків “нападу” лося на солоний автомобіль.