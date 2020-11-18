Сохатые пристрастились к соляному раствору, который распыляют на канадских дорогах зимой для борьбы с гололедом. С асфальта соль попадает на кузова машин, превращая их в лакомство для рогатых животных.

Канадцев предупреждают не позволять лосям лизать их машины. Это может показаться странной шуткой, но на самом деле существует серьезная проблема.

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В городке Джаспер в канадской провинции Альберта на световых дорожных знаках появилось сообщение “Не позволяйте лосям лизать вашу машину”. Портал Snopes решил узнать, не шутка ли это и официальный ответ от представителей местных властей утверждает, что оповещение является законным и это реальная проблема в этой части Канады.

Как именно предстоит защитить свое транспортное средство от лосей – не сообщается, и будем надеяться, что канадские автомобилисты не будут бороться с незваными гостями с помощью насилия. Тем более, что даже такие мирные животные, как лоси, могут быть крайне опасными, защищая собственную жизнь.

Эти изображения были сняты вдоль Малинь-Роуд Лейк в Джаспере – районе, где в зимние месяцы часто встречаются лоси. Как оказалось, лоси любят вкус дорожной соли и обнаружили, что они могут получить доступ к почти бесконечному запасу лакомства на панелях кузовов автомобилей.

По словам пресс-секретаря национального парка Джаспера Стива Янга, все началось как единичный случай несколько лет назад, а сейчас происходит слишком часто... Люди приближаются слишком близко, и это провоцирует их [лосей] одержимость солью и “нападения” на транспортные средства.

Популяция лосей в Джаспере выросла за последние годы, после уменьшения популяции волков, что привело к более частому взаимодействию между людьми и лосями. Люди даже начали кормить лосей, выходящих к дорогам, хотя это противоречит закону, который запрещает людям кормить или беспокоить дикую природу в национальных парках, а нарушителям грозит штраф до 25 тысяч канадских долларов.

В видео ниже можно увидеть, один из случаев “нападения” лося на соленый автомобиль.