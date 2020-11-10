В этой промо-акции объединились два характерных для Японии понятия – "неко" и "кавай", то есть "котик" и "хорошенькое". И автомобили, конечно.

Компания Nissan объединяется с сетью кошачьих кафе по всей стране для рекламы кей-каров Nissan Dayz.

Также интересно: Сколько стоит квадрокоптер Brabus

Кошачьи кафе, это кофейни, в которых можно выпить кофе в окружении десятков котиков. Концепция появилась на Тайване, откуда распространилась во всем мире – есть такие заведения и в Украине.

Автомобиль Nissan Dayz относится к классу кей-каров, то есть субкомпактов, чрезвычайно популярных в Японии. Владельцы таких экономичных машинок ценят такое понятие, как ”кавай" – что-то невыразимо милое и приятное взгляду, поэтому именно на них нацелена промо-акция Nissan.

Несмотря на скромные габариты и ценники (от 1 327 700 иен или 12 590 долларов США), даже базовые версии Nissan Dayz снабжены огромным набором технологических функций, которые делают управление кей-каром легким и безопасным. Настолько легким, что справится даже кошка – по крайней мере, именно это имеет в виду Nissan. А может в компании просто решили воспользоваться безграничной любовью Интернета к котикам. Так или иначе, отдел маркетинга создал кучу автомобилей Dayz размером с кота, которые будут размещать в сети кошачьих кафе по всей Японии.

Фото: микрокары Nissan для котиков / Nissan