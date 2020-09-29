Необычная особенность мощного пикапа Brabus 800 Adventure XLP оказалась не просто "фишкой" для эффектной презентации, а одной из его дополнительных опций.

Блогерша Алекс с канала Supercar Blondie получила возможность лично познакомиться с суперкаром в классе внедорожников от Brabus – мощным пикапом 800 Adventure XLP.

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Стоимость базовой версии машины – 390 тысяч евро, приветственная ограниченная серия First Edition стоит от 575 тысяч евро, а единственный в своем роде пикап с выставочного стенда Женевского автосалона был оценен в 666 тысяч евро.

Выставочный Brabus 800 Adventure XLP имел необычную особенность – массивный дрон на платформе багажника. Похоже, он оказался в Эмиратах, или же кто-то заказал себе другой пикап с дополнительной опцией, которая называется Brabus Heavy Duty Wingcopter.

Блогерша раскрыла стоимость дрона: 100 тысяч долларов – это 85 тысяч евро или 2,85 миллиона гривен. Хватит на новенький Mercedes-Benz GLS, еще и на дополнительные опции останется. Дрон Wingcopter предназначен для разведки местности на маршруте впереди. Квадрокоптер способен развивать максимальную скорость в 240 км/ч и преодолевать расстояние в 120 километров.

При этом сама она, хотя и была в восторге от пикапа, призналась, что считает эту опцию не слишком практичной. Заметим, что ведущая называет пикап "утэ" на австралийский манер.

Специалисты Brabus обеспечили пикапу производительность в 800 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров крутящего момента, благодаря тюнингу оригинального 4-литрового V8. Максимальная скорость Adventure XLP меньше, чем у обычного Mercedes-AMG G 63, из соображений безопасности – пикап развивает до 210 км/ч. Также внедорожник имеет удлиненную раму, увеличенную колесную базу, дополнительные полметра клиренса, открытый багажник, отделан натуральным деревом, карбоновый кузов и дорогую кожу в салоне.