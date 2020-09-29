Незвичайна особливість потужного пікапа Brabus 800 Adventure XLP виявилась не просто "фішкою" для ефектної презентації, а однією з його додаткових опцій.

Блогерка Алекс з каналу Supercar Blondie отримала можливість особисто познайомитись з суперкаром у класі позашляховків від Brabus – могутнім пікапом 800 Adventure XLP.

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Вартість базової версії машини – 390 тисяч євро, привітальна обмежена серія First Edition коштує від 575 тисяч євро, а єдиний у своєму роді пікап з виставкового стенду Женевського автосалону був оцінений у 666 тисяч євро.

Виставковий Brabus 800 Adventure XLP мав незвичайну особливість – масивний дрон на платформі багажника. Схоже, він опинився в Еміратах, або ж хтос замовив собі інший пікап з додатковою опцією, яка називається Brabus Heavy Duty Wingcopter.

Блогерка розкрила вартість дрона: 100 тисяч доларів – це 85 тисяч євро або 2,85 мільйона гривень. Вистачить на новенький Mercedes-Benz GLS, ще й на додаткові опції залишиться. Дрон Wingcopter призначений для розвідки місцевості на маршруті попереду. Квадрокоптер здатен розвивати максимальну швидкість у 240 км/год і долати відстань у 120 кілометрів.

При цьому сама вона, хоча й була у захваті від пікапа, зізналась, що вважає цю опцію не надто практичною. Завважимо, що ведуча називає пікап “уте” на австралійський манер.

Спеціалісти Brabus забезпечили пікапу продуктивність у 800 кінських сил і 1000 ньютон-метрів крутного моменту, завдяки тюнінгу оригінального 4-літрового V8. Максимальна швидкість Adventure XLP менша, ніж у звичайного Mercedes-AMG G 63, з міркувань безпеки – пікап розвиває до 210 км/год. Також позашляховик має подовжену раму, збільшену колісну базу, додаткові півметра кліренсу, відкритий багажник, оздоблений натуральним деревом, карбоновий кузов і найдорожчу шкіру в салоні.