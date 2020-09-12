По-перше, сам мобільний дім збудований на основі Mercedes Actros, а по-друге, він має вбудований гараж із суперкаром Mercedes-AMG GT всередині.

Минулого року на виставці Caravan Salon у Дюсельдорфі компанія Variomobil представила розкішний моторхоум Vario Perfect 1000 Platinum з приголомшливим виглядом та оснащенням, однак спеціалісти компанії знайшли що в ньому вдосконалити і цього року вийшли з моделлю під назвою Vario Perfect 1200 Platinum.

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Моторхоум від Variomobil являє собою невеличкий шматочок розкішного маєтку, збудований на тривісному шасі Mercedes. Новинка з індексом 1200 має чимало житлового простору, який збільшується завдяки трьом електрогідравлічним висувним панелям, вбудовану техніку, інтелектуальне освітлення, панорамний дах з функцією затемнення, аудіосистему хай-енд класу та навіть гараж, здатний вмістити, наприклад, Mercedes-AMG GT.

Довжина Perfect 1200 Platinum становить 12 метрів, загальна вага автомобіля сягає 26 тонн. Кузовні панелі моторизованого будинку виконані з карбону і мають двошарову структуру з утепленням між ними. Гараж здатний вмістити будь-який інший компактний спорткар, а розроблявся під Porsche 911. Крім того, опційно пропонується зарядка для електробайка та рейки для його заїзду і спуску.

Фото: Variomobil Vario Perfect 1200 Platinum / New Atlas

Perfect 1200 будується на базі Mercedes-Benz Actros 2453 з 10,7-літровим шестициліндровим турбодизелем, що генерує 422 к.с. або ж на базі Actros 2553 із 12,8-літровим агрегатом потужністю в 523 к.с. Як і оригінальний Actros, автобудинок має пневматичну підвіску та 12 коліс, розділених між трьома осями. Задня вісь із самокеруванням покращує маневреність.

Variomobil Perfect 1200 Platinum не лише виглядає та сприймається, як сухопутна яхта, а й коштує відповідно. Ціни у Німеччині починаються від 881 020 євро, а модель, що демонструється на цьогорічному Caravan Salon (і на фотографіях), з різними додатковими опціями оцінена у 1 450 000 євро. Mercedes-AMG GT у вартість не включений.

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