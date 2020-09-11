Середньомоторний спорткар перетворили на справжній суперкар, позбавивши усіх гострих граней і наділивши високопродуктивним мотором.

Компанія Ares Design, з італійської Модени, представила свою чергову новинку – суперкар на базі Chevrolet Corvette C8 в кузові тарга. Автомобіль отримав назву S Project і буде випущений накладом у 24 екземпляри.

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Купе Ares S Project являє собою среднемоторний суперкар з кабіною, зміщеною вперед. Він використовує шасі, модифікований атмосферний V8 6.2 від Chevrolet Corvette C8 та має унікальний карбоновий кузов.

“Ми хотіли створити простий драйверський автомобіль, що дарує задоволення від водіння. Багато клієнтів, з якими ми спілкувались, бояться їздити на своїх LaFerrari, Nio EP9 та Koenigsegg, тому що вони настільки потужні, що управління ними більше не приносить задоволення”, – заявив глава Ареса.

Атмосферний мотор Ares S Project продукує 714 к.с. і 969 Нм – це більш як на 200 сил більше, ніж у стокового мотора. Точних даних про динаміку новинки немає, однак комп'ютерна симуляція показує розгін з нуля до сотні за 2,6 с.

Фото: Ares S Project / Ares Design

Італійці планують збирати S Project протягом двох років і за цей час випустити 24 автомобілі, після чого зібрати серію модифікованих версій цього авто – моєливо, з відкритим дахом. Вартість кожного примірника – 500 тисяч євро.

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