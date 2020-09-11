Среднемоторный спорткар превратили в настоящий суперкар, лишив всех острых граней и наделив высокопроизводительным мотором.

Компания Ares Design, с итальянской Модены, представила свою очередную новинку – суперкар на базе Chevrolet Corvette C8 в кузове тарга. Автомобиль получил название S Project и будет выпущен тиражом в 24 экземпляра.

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Купе Ares S Project представляет собой среднемоторный суперкар с кабиной, смещенной вперед. Он использует шасси, модифицированный атмосферный V8 6.2 от Chevrolet Corvette C8 и имеет уникальный карбоновый кузов.

"Мы хотели создать простой драйверский автомобиль, который дарит удовольствие от вождения. Многие клиенты, с которыми мы общались, боятся ездить на своих LaFerrari, Nio EP9 и Koenigsegg, потому что они настолько мощные, что управление ими больше не приносит удовольствия", – заявил глава Ареса.

Атмосферный мотор Ares S Project производит 714 л.с. и 969 Нм – это более чем на 200 сил больше, чем у стокового мотора. Точных данных о динамике новинки нет, однако компьютерная симуляция показывает разгон с нуля до сотни за 2,6 с.

Фото: Ares S Project / Ares Design

Итальянцы планируют собирать S Project течение двух лет и за это время выпустить 24 автомобиля, после чего собрать серию модифицированных версий этого автомобиля – возмлжно, с открытой крышей. Стоимость каждого экземпляра – 500 тысяч евро.

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