Во-первых, сам мобильный дом построен на основе Mercedes Actros, а во-вторых, он имеет встроенный гараж с суперкаром Mercedes-AMG GT внутри.

В прошлом году на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе компания Variomobil представила роскошный моторхоум Vario Perfect 1000 Platinum с потрясающим видом и оснащением, однако специалисты компании нашли что в нем усовершенствовать и в этом году вышли с моделью под названием Vario Perfect 1200 Platinum.

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Моторхоум от Variomobil представляет собой небольшой кусочек роскошного поместья, построенный на трехосном шасси Mercedes. Новинка с индексом 1200 имеет немало жилого пространства, увеличивается благодаря трем электрогидравлическим выдвижным панелям, имеет встроенную технику, интеллектуальное освещение, панорамную крышу с функцией затемнения, аудиосистему хай-энд класса и даже гараж, способный вместить, например, Mercedes-AMG GT.

Длина Perfect 1200 Platinum составляет 12 метров, общий вес автомобиля составляет 26 тонн. Кузовные панели моторизованного дома выполнены из карбона и имеют двухслойную структуру с утеплением между ними. Гараж способен вместить любой другой компактный спорткар, а разрабатывался под Porsche 911. Кроме того, опционально предлагается зарядка для электробайка и рельсы для его заезда и спуска.

Фото: Variomobil Vario Perfect 1200 Platinum / New Atlas

Perfect 1200 строится на базе Mercedes-Benz Actros 2453 с 10,7-литровым шестицилиндровым турбодизелем, который генерирует 422 л.с. или на базе Actros 2553 с 12,8-литровым агрегатом мощностью в 523 л.с. Как и оригинальный Actros, автодом имеет пневматическую подвеску и 12 колес, разделенных между тремя осями. Задняя ось с саморегулированием улучшает маневренность.

Variomobil Perfect 1200 Platinum не только выглядит и воспринимается, как сухопутная яхта, но и стоит соответственно. Цены в Германии начинаются от 881 020 евро, а модель, демонстрируется на нынешнем Caravan Salon (и на фотографиях), с различными дополнительными опциями оценена в 1,45 миллиона евро. Mercedes-AMG GT в стоимость не включен.

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