Пакап має бути практичним автомобілем. Позашляховик повинен бути простим і невибагливим, бажано недорогим, аби без страху занурювати його в багнюку. Все це не про нове творіння BRABUS.

Кожен аспект Brabus 800 Adventure XLP, наче навмисне, йде проти правил. Тому що практичність, для покупців подібних автомобілів, стоїть десь в кінці списку пріоритетів.

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Подовжена рама, збільшена колісна база, додаткові півметра кліренсу, відкритий багажник, оздоблений натуральним деревом, карбоновий кузов, найдорожча шкіра в салоні і гіпертрофований мотор під капотом. А ще гіпер-дрон Wingcopter в багажнику для розвідки місцевості на маршруті попереду. Квадрокоптер здатен розвивати максимальну швидкість у 240 км/год і долати відстань у 120 кілометрів.

Фото: Brabus 800 Adventure XLP / Brabus

Що ж до характеристик самого “Геліка”, то спеціалісти Brabus забезпечили пікапу продуктивність у 800 кінських сил і 1000 ньютон-метрів крутного моменту, завдяки майстерному тюнінгу оригінального 4-літрового V8. Максимальна швидкість, здається, єдине, що у Adventure XLP менше, ніж у звичайного Mercedes-AMG G 63: пікап розвиває до 210 км/год. Така міра була необхідною, через значно вищий центр маси позашляховика.



Brabus продаватиме такі пікапи мінімум по 389 831 євро. За версії First Edition з особливим оздобленням німецькі тюнери просять 575 630 євро. А на автосалоні в Женеві Brabus представить абсолютно унікальний екземпляр 800 Adventure XLP, котрий можна буде купити прямо зі стенду. Його вартість становить 666 386 євро.

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