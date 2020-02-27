Пикап должен быть практичным автомобилем. Внедорожник должен быть простым и неприхотливым, желательно недорогим, чтобы без страха погружать его в грязь. Все это не о новом творении BRABUS.

Каждый аспект Brabus 800 Adventure XLP, словно нарочно, идет против правил. Потому что практичность, для покупателей подобных автомобилей, стоит где-то в конце списка приоритетов.

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Удлиненная рама, увеличенная колесная база, дополнительные полметра клиренса, открытый багажник, отделанный натуральным деревом, карбоновый кузов, самая дорогая кожа в салоне и гипертрофированный мотор под капотом. А еще гипер-дрон Wingcopter в багажнике для разведки местности на маршруте впереди. Квадрокоптер способен развивать максимальную скорость в 240 км/ч и преодолевать расстояние в 120 километров.

Фото: Brabus 800 Adventure XLP / Brabus

Что же касается характеристик самого “Гелика”, то специалисты Brabus снабдили пикап производительностью в 800 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров крутящего момента, благодаря искусному тюнингу оригинального 4-литрового V8. Максимальная скорость, кажется, единственное, что у Adventure XLP меньше, чем у обычного Mercedes-AMG G 63: пикап развивает до 210 км/час. Такая мера была необходимой, из-за значительно более высокого центра массы внедорожника.

Brabus будет продавать такие пикапы минимум по 389 831 евро. По версии First Edition с особым оформлением немецкие тюнеры просят 575 630 евро. А на автосалоне в Женеве Brabus представит абсолютно уникальный экземпляр 800 Adventure XLP, который можно будет купить прямо со стенда. Его стоимость составляет 666 386 евро.

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