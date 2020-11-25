Человечество отобрало у животных большую часть природы и цивилизация должна вернуть долг хотя бы частично. Например, защитив живых существ от гибели под колесами автомобилей.

Во многих странах вдоль автомагистралей возводятся ограждения, предотвращающие выход диких животных на проезжую часть. И вместе с защитой, это создает помехи для сезонных миграций животных и их перемещения в пределах своей территории обитания.

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Отдел ресурсов дикой природы штата Юта поделился видео с эстакады для дикой природы. Эти кадры демонстрируют, что маленькие зверьки и крупные животные пользуются рукотворным переходом, хотя зоологи опасались отторжения, из-за того, что дорожка имеет неестественное происхождение, а хищники могут использовать его как ловушку для охоты на добычу.

Переправа над международной автомагистралью позволяет живности от маленьких бурундуков до медведей, койотов, бобров и даже больших лосей, безопасно продолжать свое заранее определенное путешествие. Сообщается, что переправа была возведена в месте высокой концентрации ДТП с дикими животными: в 2016-2017 годах на этом участке были убиты 46 оленей и 18 лосей.

Эстакада шириной 14 метров и длиной 100 метров была открыта для животных еще в декабре 2018 года, а ее сооружение обошлось в 5 миллионов долларов, по данным CBS2.

Каждое из этих столкновений не только сказывается на автомобилях, страховых компаниях, городе и структурах, которые участвуют в поддержании дорог общего пользования, но также имеет человеческий ущерб, поскольку столкновение с лосем – это тяжелый удар, не совсем безопасный для людей даже в больших внедорожниках.