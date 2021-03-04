Согласно Правилам дорожного движения, наезд на животное квалифицируется как ДТП. Если сбитая собака или кошка кому-то принадлежали, то это событие влечет за собой моральный и материальный ущерб.

Водитель, совершивший наезд, обязан остановиться, выйти из машины, зафиксировать место аварии и позвонить в полицию. Если водитель покинет место ДТП, он может быть привлечен к административной ответственности (статья 122-4 КУоАП).

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Оставление водителями транспортных средств, другими участниками дорожного движения на нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны, – влечет за собой наложение штрафа в размере пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (255 грн.) или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Стоит отметить, если на месте аварии находится хозяин пострадавшей собаки, то автомобилисту стоит переговорить с ним и оказать посильную помощь, возможно, доставить животное в ближайшую ветлечебницу.

Если машина повреждена и у владельца есть страховой полис КАСКО, то он может рассчитывать на выплату страховки. Страховая компания выплатит деньги на ремонт машины, но для этого нужно представить правильно оформленные документы. Важный нюанс – наличие фотографий и видеоматериалов с места ДТП и материалов от полицейских, которые оформили ДТП.

Как отмечают юристы, имущественную ценность в контексте ДТП имеют и другие домашние животные и птицы: коровы, козы, лошади, утки, куры и другие. Юридические лица и граждане обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, то есть транспортным средством. Но виновным в таком ДТП также может быть признан и хозяин животного, который его не доглядел и допустил выход животного на проезжую часть.

Например, если на месте аварии находился владелец собаки, а животное не было на поводке и самостоятельно перебегало дорогу – вины водителя в таком ДТП нет, и вся вина лежит на хозяине собаки, который не смог уберечь своего питомца. Важно иметь доказательство (например, запись камеры или видеорегистратора). Доказательство поможет получить компенсацию на ремонт авто от опрометчивого владельца животного.

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Если автомобилист сбил дикое животное, то это тоже классифицируется как ДТП. Владельцем лосей, кабанов, волков, лисиц и других жителей природного мира является государство. Об этом говорится в статье 1 Закона Украины "О животном мире". Согласно статье 10 этого же закона, граждане имеют право на компенсацию вреда, причиненного дикими животными.