У компанії Ford нагадали, що кожного року в світі від теплового удару в розпечених авто помирає величезна кількість дітей і домашніх тварин.

За даними порталу KidsandCars.org, дитячий організм перегрівається у 3-5 разів більше, ніж дорослий. Тварини також у групі ризику – за даними RSPCA Australia, собака може померти в гарячій машині усього за 6 хвилин.

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Щоб привернути увагу до цієї актуальної проблеми, Ford поширив у мережі приголомшливе відео, у якому показав, що відбувається, коли дитина або тварина залишаються у задушливому авто.

Для створення ролика компанія найняла скульптора по льоду. Він створив "Крижане немовля" і "Крижаного пса", які були поміщені в універсал Ford Focus. Під час експерименту в спеціальному приміщенні температура зовні автомобіля була встановлена на рівні 35 градусів за Цельсієм, тим часом в салоні авто було близько +50 градусів. В результаті такої спеки крижані скульптури миттєво розтанули.

"Ми всі бачили в новинах жахливі наслідки, які можуть виникнути в результаті забудькуватості", – підсумував Йорг Бейер, виконавчий директор з інжинірингу Ford Europe.