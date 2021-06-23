Введені обмеження для вантажного транспорту у зв’язку із температурним режимом на території Київської області.

Якщо температура повітря вдень сягає вище 28°С, рух вантажного транспорту, вага якого становить понад 24 тонни й навантаження на вісь понад 7 тонн, буде тимчасово обмежено на дорогах області. Триватиме обмеження у світлу пору доби з 12:30 по 20:30.

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На які вантажні засоби не розповсюджується температурний режим? На транспортні засоби, що здійснюють перевезення:

небезпечних вантажів;

швидкопсувних вантажів;

живих тварин та птиці;

перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Обмеження вводяться для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди, руйнується під вагою великовантажного автотранспорту.