Введені обмеження для вантажного транспорту у зв’язку із температурним режимом на території Київської області.
Якщо температура повітря вдень сягає вище 28°С, рух вантажного транспорту, вага якого становить понад 24 тонни й навантаження на вісь понад 7 тонн, буде тимчасово обмежено на дорогах області. Триватиме обмеження у світлу пору доби з 12:30 по 20:30.
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На які вантажні засоби не розповсюджується температурний режим? На транспортні засоби, що здійснюють перевезення:
- небезпечних вантажів;
- швидкопсувних вантажів;
- живих тварин та птиці;
- перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Обмеження вводяться для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди, руйнується під вагою великовантажного автотранспорту.