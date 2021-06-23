Введены ограничения для грузового транспорта в связи с температурным режимом на территории Киевской области.

Если температура воздуха днем ​​достигает выше 28°С, движение грузового транспорта, вес которого составляет больше 24 тонн и нагрузка на ось больше 7 тонн, будет временно ограничено на дорогах области. Продлится ограничение в светлое время суток с 12:30 до 20:30.

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На какие грузовые средства не распространяется температурный режим? На транспортные средства, осуществляющие перевозки:

опасных грузов;

скоропортящихся грузов;

живых животных и птицы;

перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Ограничения вводятся для сохранения асфальтового покрытия, которое в условиях жаркой погоды, разрушается под тяжестью большегрузного автотранспорта.