Введены ограничения для грузового транспорта в связи с температурным режимом на территории Киевской области.
Если температура воздуха днем достигает выше 28°С, движение грузового транспорта, вес которого составляет больше 24 тонн и нагрузка на ось больше 7 тонн, будет временно ограничено на дорогах области. Продлится ограничение в светлое время суток с 12:30 до 20:30.
Читайте также: Владельцам грузовиков будут посылать "письма счастья" за перегрузку
На какие грузовые средства не распространяется температурный режим? На транспортные средства, осуществляющие перевозки:
- опасных грузов;
- скоропортящихся грузов;
- живых животных и птицы;
- перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Ограничения вводятся для сохранения асфальтового покрытия, которое в условиях жаркой погоды, разрушается под тяжестью большегрузного автотранспорта.