Зроблено ще один крок до автоматизованої реєстрації порушення габаритно-вагових норм.

Інформація про порушення габаритно-вагових норм перевізниками, яку фіксують комплекси зважування-у-русі (WіM-станції), відсьогодні доступна на порталі відкритих даних Data.gov.ua.

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Даними про зафіксовані порушення та розсилкою відповідних повідомлень власникам транспортних засобів зможуть скористатися будь-які автоматизовані служби. Наразі триває тестування автоматичної розсилки push-повідомлень сервісами Опендатабот та Штрафи.UA.

Таким чином запускається в дію процесу автоматизації накладення штрафів за порушення габаритно-вагових норм, що передбачено законопроектом № 3742 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", який був ухвалений Верховною Радою 3 червня і очікує на підпис Президенту України.

Наразі повідомлення є ознайомчими – перше вже надіслано власнику транспортного засобу. Учасники ринку вантажних перевезень можуть перевірити дані за допомогою мобільних додатків. Після того, як закон набуде чинності і "листи щастя" отримуватимуть власники транспортних засобів.

Як це працюватиме?

Комплекс WIM фіксує перевищення встановлених норм і надсилає дані до Центру обробки даних. Інспектор перевіряє їх, формує постанову та накладає електронний підпис. Після цього постанова друкуватиметься та надсилатиметься власникові авто.

Дані, зафіксовані за допомогою засобів фото і відеозйомки, зокрема в автоматичному режимі стануть підставою для накладання штрафів.

За останні півтора року на дорогах державного значення загального користування встановлено 48 майданчиків системи Weigh-in-Motion, які в автоматичному режимі фіксують дані про габарити, навантаження на вісь та загальну масу, а також номерний знак перевізника. Датчики вмонтовані в асфальтне покриття.

"На початку червня Верховна Рада ухвалила закон, який узаконив автоматизацію фіксації порушень габаритно-вагових норм. І ось наступний крок - дані з комплексів WiM вже доступні публічно. Незабаром повідомлення про порушення адресно надходитимуть порушникам. Так, поступовими, але невідворотніми кроками ми змінимо систему транспортної безпеки", – прокоментував новину Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.