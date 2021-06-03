Верховна Рада України ухвалила в другому читанні проект закону № 3742 щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.

Законопроектом передбачається законодавчо закріпити можливість фіксації порушень, пов'язаних з відсутністю документів (дозволів) щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень чи документу про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів.

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Також передбачається підвищення відповідальності автомобільних перевізників за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм, зокрема:

перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5 % до 10 % включно при перевезенні неподільного вантажу без відповідного дозволу або подільного вантажу — штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн);

перевищення понад 10%, але не більше 20%, — штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 грн);

перевищення понад 20%, але не більше 30% — штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000 грн);

перевищення понад 30% — штраф у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000 грн).

Також передбачається запровадження штрафу за перевезення пасажирів та вантажів за відсутності на момент проведення перевірки необхідних документів, у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 грн).

У разі виконання резидентами та/або нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів, — штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000 грн).