Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект закона № 3742 относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.

Законопроектом предполагается законодательно закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств.

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Также предусматривается повышение ответственности автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм, в частности:

превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5 % до 10 % включительно при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делящегося груза — штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн);

превышение более 10%, но не более 20% — штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17000 грн);

превышение свыше 20%, но не более 30% — штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 грн);

превышение свыше 30% — штраф в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51000 грн).

Также предусматривается введение штрафа за перевозку пассажиров и грузов при отсутствии на момент проведения проверки необходимых документов, в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17000 грн).

В случае выполнения резидентами и/или нерезидентами Украины международных перевозок пассажиров или грузов без документов — штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 грн).