В Черкасской области очередное превышение допустимых габаритно-весовых норм более чем в два раза.

Значительная перегрузка наносит сильный вред дорогам. Нынешние штрафы вряд ли в полной мере компенсируют ущерб, нанесенный перегруженным транспортом.

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В среду, 10 марта, во время проведения рейдовой проверки габаритно-весового контроля на трассе Н-01 Черкасской области, Городищенского района, работники Центрального межрегионального управления Укртрансбезопасности обнаружили ТС с превышением разрешенных норм на 41,78 тонны (104%). Разрешения на негабаритные перевозки у водителя не было.

По результатам проверки составлен акт по статье 60 пункт 16 "Об автомобильном транспорте", применен штраф в размере 34 000 грн. Также начислена плата за проезд по дорогам общего пользования на сумму 1 033,64 евро.