Перевозчик оплатил штраф на сумму свыше 100 тыс. грн из-за нарушения габаритно-весовых норм.

Превышение габаритно-весовых норм в два раза зафиксировано инспекторами Центрального межрегионального управления Укртрансбезопасности в четверг, 4 марта, на трассе М-05 Киев-Одесса в г. Умань.

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Водитель грузовика MAN, осуществлял перевозку кабины крана. Во время прохождения габаритно-весового контроля инспекторы обнаружили превышение разрешенных норм на 43,73 т. Разрешение на не габаритные перевозки водитель не предоставил.

Общая масса транспортного средства составила более 83 т, что на 109,33% больше разрешенной нормы. Перевозчиком уплачено 101 063 гривен платы за проезд с нарушением габаритно-весовых параметров.